Le probabili formazioni di Granada-Napoli: Gattuso ha solo 13 elementi di prima squadra

Nonostante la vittoria sulla Juventus, il momento del Napoli resta difficilissimo. La squadra di Gattuso ha perso anche Lozano e Petagna dopo l'ultima gara e con 13 elementi di prima squadra è chiamata a fare risultato sul campo del Granada per non complicarsi il cammino europeo. E' il momento di stringere ulteriormente i denti per gli azzurri per poter strappare un risultato positivo e provare ad allungare il percorso in Europa League almeno agli ottavi, quando con ogni probabilità Gattuso avrà recuperato gran parte della rosa. Di fronte ci sarà un Granada che viene da una brutta striscia di risultati, ma nell'ultimo turno ha fatto soffrire per 95' la capolista Atletico Madrid e resta molto organizzata grazie alle idee del giovane tecnico Diego Martinez: gli andalusi, eliminati ai supplementari dal Barça nei quarti di Coppa del Re, puntano tutto su questo doppio confronto che hanno già definito il più importante della loro storia.

LE ULTIME SUL GRANADA - Diversi assenti anche per gli spagnoli: Neyder Lozano e Quini da tempo, a cui si sono aggiunti Luis Milla, Roberto Soldado, Luis Suarez, German e Montoro, ma Diego Martínez recupera Herrera e l'ex obiettivo azzurro Gonalons che dovrebbero subito giocare in mediana. In attacco i talentuosi Machis e Kenedy esterni in supporto all'esperto Molina. In difesa Vallejo, Sanchez e Duarte dovrebbero formare la difesa a tre.

LE ULTIME SUL NAPOLI - Gattuso deve fare a meno di ben 9 elementi (Ospina, Manolas, Koulibaly, Ghoulam, Hysaj, Demme, Lozano, Mertens e Petagna) e quindi ha a disposizione 13 elementi di prima squadra. Potrebbe esserci spazio per Lobotka, al posto di Bakayoko, mentre Fabian potrebbe inizialmente far riposare Zielinski (o permettere a Gattuso di 'alzarlo' da esterno offensivo). Scelte obbligate dunque con 4 difensori per 4 posti ed in attacco Politano, Osimhen ed Insigne.

GRANADA (3-4-3): Silva; Duarte, Vallejo, Sanchez; Foulquier, Gonalons, Herrera, Neva; Machis, Molina, Kenedy. All. Martinez

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Fabian; Politano, Osimhen, Insigne. All. Gattuso

Ballottaggi: Lobotka-Bakayoko 55%-45%, Fabian-Zielinski 55%-45%

ARBITRO: Sergei Karasev (RUS)

Diretta Tv su TV8 e Sky Sport, diretta radiofonica su Kiss Kiss Napoli/Italia e diretta testuale su Tuttonapoli.net con ampio pre e post-partita