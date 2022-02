Le probabili formazioni di Napoli-Barcellona: Insigne titolare (e Politano?), Xavi ha abbondanza

A Fuorigrotta arriva il Barcellona ed al Napoli servirà l'impresa per continuare il cammino europeo eliminando la vera stra-favorita alla vittoria finale. Sì, perché i catalani sono in grande crescita, grazie ad un incredibile mercato di gennaio ma anche al lavoro di Xavi che ha migliorato la qualità del gioco ed il rendimento di tanti giovani con un futuro stellare. Non a caso il Barça è primo in Liga nel 2022, non perde da 9 partite ed in trasferta non ha mai perso dall'arrivo di Xavi (l'unico ko a dicembre a Monaco contro il Bayern in Champions). Le difficoltà della sfida riguardano anche il momento del Napoli, alle prese con assenze importanti, dei giocatori recuperati ma non al 100% ed una stanchezza accumulata proprio per i tanti impegni spremendo alcuni elementi. Il Napoli dovrà far valere, oltre alla solidità difensiva, maggiore coraggio rispetto all'andata sia nella costruzione dal basso che nell'accompagnare Osimhen, trascianti da un Maradona sold-out al 75% con 41mila spettatori.

Le ultime sul Napoli

Spalletti ritrova Politano ed Insigne, ma il tecnico s'è sbilanciato solo sulla titolarità del capitano che quindi agirà nel terzetto con Zielinski (ed uno tra Politano e Elmas) dietro Osimhen. In mediana Fabian dovrebbe tornare in coppia con Demme mentre in difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly il dubbio è tra Juan Jesus come all'andata per arginare Dembelé o Traorè oppure (più probabilmente) Mario Rui per avere più qualità in costruzione.

Le ultime sul Barcellona

Xavi recupera Araujo che torna in coppia con Piquè, a sinistra Jordi Alba ed a destra il più offensivo Dest se la gioca con Mingueza. A centrocampo si affiderà all'esperienza di Busquets per guidare il talento di Pedri e De Jong mentre in attacco Gavi ed Aubameyang sembrano certi di una maglia ed a destra se la giocano talenti incredibili come Ferran Torres, Dembelé e Adama Traoré: i due che resteranno furoi saranno le armi letali di Xavi nella ripresa.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Demme, Fabian; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

Ballottaggi: Mario Rui-Juan Jesus 60%-40%, Elmas-Politano 55%-45%

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Araujo, Alba; F.de Jong, Busquets, Pedri; Gavi, Aubameyang, Dembelé. All. Xavi

Ballottaggi: Dest-Mingueza 55%-45%, Gavi-Ferran Torres 55%-45%, Dembelé-Traoré 51%-49%

ARBITRO: Sergei Karasev (Russia). Ass: Demeshko e Lunev, IV: Levnikov.VAR: Van Boeke, AVAR Higler (Olanda);

Diretta Tv su Sky Sport e DAZN, diretta radiofonica su Kiss Kiss Italia/Napoli e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net