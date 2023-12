Le probabili formazioni di Napoli-Monza: Lindstrom non ha i 90', sarà staffetta con Zerbin

Walter Mazzarri non ci gira troppo intorno ed in conferenza stampa rimarca l'importanza dell'ultima gara del 2023

"Non possiamo guardare troppo lontano, Monza è una tappa fondamentale per noi per ritrovare fiducia e serenità". Walter Mazzarri non ci gira troppo intorno ed in conferenza stampa rimarca l'importanza dell'ultima gara del 2023 anche sotto l'aspetto mentale oltre che naturalmente ai fini della classifica decisamente negativa. Le ultime sconfitte contro Frosinone e Roma sembrano aver riportato il Napoli all'arrivo del tecnico toscano, cancellando quei probressi che si erano visti anche in alcune sconfitte e negli ultimi successi con Braga e Cagliari. C'è da riconquistare in primis il Maradona dove il rendimento stagionale è da lotta salvezza (solo cinque squadre fanno peggio) con appena 10 punti raccolti, tre per esempio meno del Monza di Palladino che domani farà visita a Fuorigrotta.

I numeri della crisi

Il Napoli ha perso cinque delle ultime sette partite (tanti ko quanti nelle precedenti 27 gare disputate). Inoltre, la squadra partenopea in quattro delle ultime sei sfide non ha trovato la via del gol. In casa il bilacio si aggrava: il Napoli ha vinto solo due delle ultime sette partite casalinghe in Serie A, con un pareggio e quattro sconfitte a completare il bilancio. Da settembre solo l’Empoli ha perso più gare interne (cinque) rispetto ai partenopei. Il Monza soffre invece fuori casa: ha mancato l’appuntamento con il gol in quattro delle otto trasferte in questo campionato.

Le ultime sul Napoli

Mazzarri senza Osimhen e Politano squalificati oltre ad Elmas già ceduto e gli infortunati Natan, Demme e Olivera. Recupera però Lobotka tornato oggi a lavorare in gruppo. Il tecnico del Napoli avrà anche pochissimi giocatori di movimento in panchina per completare i cinque cambi. Lindstrom potrebbe avere una chance da titolare nel tridente (anche se non ha i 90' e potrebbe alternarsi con Zerbin) con uno tra Raspadori o Simeone e ovviamente Kvaratskhelia anche perché così Mazzarri - come spiegato - potrebbe avere all'occorrenza una punta in panchina per il secondo tempo. In mediana Lobotja con Anguissa e Zielinski mentre in difesa si va verso la conferma di Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui.

Le ultime sul Monza

Palladino sarà privo di Pablo Marì squalificato e di A. Carboni acciaccato e quindi in difesa scelte obbligate - salvo la sorpresa Donati - con il terzetto composto da Izzo, Caldirola e D'Ambrosio mentre in mediana Akpa Akpro e Gagliardini al centro con Ciurria a destra e Kyriakopoulos a sinistra. In attacco Pessina e Colpani potrebbero essere i trequarti alle spalle di Mota Carvalho anche se scalpita Colombo per riprendersi il posto.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lindstrom, Raspadori/Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Izzo, Caldirola, D'Ambrosio; Ciurria, Akpa Akpro, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Mota Carvalho. All. Palladino

ARBITRO: Di Bello (Zingarelli-Barone, IV: Rutella, VAR: Valeri, AVAR: Longo)

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN