Napoli 2 sconfitto ma questi arbitri li prendono con i punti della Miralanza??

Un Napoli "vacanziero" esce sconfitto a Monza

© foto di Carlo Giacomazza/CGP Photo Agency

Il Napoli campione esce sconfitto da Monza che gioca bene ma se giochi con tante seconde linee e trovi un arbitro pescato con i punti della “Miralanza” ecco che diventa tutto più difficile. Il Napoli parte benino poi esce il Monza che sfrutta i pochi automatismi della difesa che è inedita. Il Monza passa con Mota. Gollini rimane troppo solo e nulla può fare sulla giocata dei due calciatori in maglia rossa. Il Napoli è timido e non incide e nella ripresa la partita non decolla. Spalletti getta in campo i titolari ma cambia poco e il Monza raddoppia. Giocata veloce.

Mota trova il tiro, Gollini salva ma la palla finisce all’ex Petagna che indovina la palla in buca d’angolo. Il Napoli reagisce ma ecco di scena l’ennesimo arbitro scadente che non vede due rigori, il primo nettissimo, per gli azzurri. Pessina fa fallo su Osimhen in area ma ne Cosso ne il Var vedono nulla. Pazzesco. Politano poco dopo viene atterrato ma anche qui niente. Il Monza stringe i denti e porta a casa una vittoria per i brianzoli importante. Napoli in vacanza? Speriamo di no anche perché c’è da conquistare qualche piccolo record.