Napoli dove sei? Regna la paura e la confusione

Due occasioni fallite e un pareggio inutile

Dove è finito il nostro Napoli, dove è finita la squadra che sapeva giocare un calcio bellissimo? La paura e la confusione regna sovrana e i risultati questi sono. Non è un Napoli bellissimo ma gli azzurri giocano e provano a passare in vantaggio in diverse occasioni nel primo tempo. Il Monza difende e l’assetto di Palladino è votato alla difesa. Raspadori spinge, Zerbin prova a dare gamba agli azzurri e Kvara con Mario Rui spingono sulla fascia sinistra. Il Napoli ci prova ma tira in porta solo nel finale con Anguissa con Di Gregorio che fa una gran parata. Pochi minuiti dopo Kvara cerca l’angolino con la sfera finisce di pochissimo a lato. La ripresa rimane non bellissima ma il Napoli ha l’occasione più significativa. Raspadori triangola e serve Kvara che solo soletto si fa ipnotizzare da Di Gregorio.

Il Monza esce dal guscio e sull’unica occasione degna di nota trova un calcio di rigore per mani di Mario Rui. Dal dischetto Pessina tira male e Meret la para. Il Napoli ci prova ancora ma l’attacco è sterile. Kvara ci prova, è nervoso, ma spinge Di Gregorio non si scompone. Il finale è bagarre, ci si mette anche Di Bello, mediocre, che permette tutto al Monza e non recupera il tempo perso. Il Napoli è in confusione e lo si vede e questa squadra più di una scossa ha bisogno di nuova linfa e soprattutto una iniezione di fiducia che non sappiamo da dove dovrà venire.