Napoli formato scudetto

Un super Di Lorenzo chiude un match senza storia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli non sbaglia, il Napoli senza patemi gestisce una gara dominata in lungo e in largo anche con le giuste pause. Un primo tempo condizionato dal caldo ma con il Napoli che parte subito forte. Raspadori pronti via e il palo gli nega il gol. Il Sassuolo accusa e subisce. Politano e Di Lorenzo svariano sulla fascia e l’esterno alto viene toccato in area. Giua dice di no ma il Var lo chiama al monitor. Rigore netto e dal dischetto va Osimhen che non sbaglia. Il Napoli continua a spingere e potrebbe raddoppiare in un paio di occasioni con i neroverdi che riescono a contenere. Al 34’ ci prova di testa Anguissa con la sfera che sibila di poco fuori. Il Napoli poi tira un po’ i remi in barca colpa anche dal gran caldo e il Sassuolo alza il baricentro ma non mette mai in difficoltà Meret.

Nella ripresa il Napoli riparte forte e il Sassuolo gli dà una mano. Maxime Lopez si fa espellere ingenuamente e Erlic tocca di mano su un colpo di testa di Rrahmani. Rigore e Raspadori alza la conclusione sulla traversa. Il raddoppio però è nell’area. Entra Kvara e serve subito un cioccolatino per capitan Di Lorenzo che batte Consigli per il doppio vantaggio. Osimhen ci prova di testa ma Consiglii si supera. Il Napoli poi gestisce e Rudi Garcia cambia solo all’80 mettendo in campo forze fresche. Esordio vincente al Maradona in una gara dove si poteva fare anche una goleada. Tre punti importanti e la certezza di avere una squadra che gira ancora alla grande.