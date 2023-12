Napoli Horror. Di Lorenzo choc, Mazzarri perché tutto questo turnover?

Brutta sconfitta, brutta eliminazione. Il Var cambia la partita

Troppo turnover, troppa sufficienza e sei fuori anche dalla Coppa Italia. Tutti colpevoli in primis Mazzarri che esaspera la formazione ma anche con i titolari il Napoli sparisce sotto i colpi del Frosinone. È un primo tempo strano. Il Napoli non gioca male ma concretizza poco. Mazzarri fa un turnover molto ampio ma anche il Frosinone non gioca con tutti i titolari. Raspadori e Simeone ci provano ma non arriva la giocata. Il Prosino prova a dare fastidio ma il muro azzurro tiene bene. Il gol il Napoli lo fa anche ma incredibilmente il Var richiama Abisso per un tocco di braccio di Lindstrom. Al monitor l’arbitro vede e annulla il gol di Simeone che aveva concretizzato l’errore del Frosinone. Nel finale su calcio piazzato Raspadori impegna Cerofolini.

La ripresa è da horror, anche quando entrano Osimhen, Kvara e Di Lorenzo. Il Napoli che era sullo 0-0 si ritrova all’improvviso sotto di due gol. Colpo di testa su calcio d’angolo di Barranechea e palla che supera Gollini. Il Frosinone al 70’ sfrutta l’errore di Di Lorenzo che incredibilmente da palla indietro servendo Caso che si invola solo e batte ancora Gollini. Il Napoli non riesce a costruire e anche Osimhen che lotta, non riesce a trovare il gol. Il Frosinone segna anche il terzo. Di Lorenzo fa calcio di rigore e Cheddira batte Gollini per un risultato veramente osceno. Il Napoli sparisce e Harroui segna anche il quarto gol. Addio Coppa Italia.