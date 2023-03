Non ci sono parole!

Una prestazione fantastica a Torino e il Napoli vola

Non abbiamo più aggettivi, non abbiamo più elogi per una squadra che ormai domina ovunque. Ormai non ci stupiamo più e godiamo per un calcio stellare. Il Napoli passa subito in vantaggio anche a Torino. Colpo di testa di Osimhen da calcio d’angolo e palla in rete. Facile facile. Il Napoli abbassa un po’ il ritmo e il Torino bene messo in campo prova a reagire. Meret salva su due tiri da lontano. Ricci da fuori indovina il tiro ma Meret salva respingendo e Sanabria sottomisura ostacolato dal difensore azzurro mette sul palo esterno. Il raddoppio arriva su calcio di rigore.

Il Napoli spinge ancora e in più occasioni con Lozano, Zielinski e Kvara sfiora il vantaggio. Il georgiano viene atterrato in area da Linetty. Rigore netto che Kvara non sbaglia fissando il 2-0 a fine tempo. Nella ripresa il Napoli chiude la pratica con un gol fantastico. Giocata veloce, Anguissa, Di Lorenzo, Kvara, tacco filtrante per Olivera che crossa al bacio per Osimhen che insacca di testa. Tutti in piedi! Il Napoli amministra e appena entrato Ndombele trova il 4 a 0. Il francese servito dall’ennesima palla di Osimhen, che serve Kvara, che al bacio apre per il colored che firma il quarto gol. Un allenamento quasi, una vittoria in scioltezza e senza grossi patemi. Ora ci mancherà il Napoli per 15 giorni e poi sarà la sfida con il Milan, la prima della serie.