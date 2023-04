Probabili formazioni di Milan-Napoli: Raspa centravanti o una sorpresa? Pioli non ha dubbi

E' partito il conto alla rovescia per la storica sfida dei quarti di finale di Champions League

E' partito il conto alla rovescia per la storica sfida dei quarti di finale di Champions League. Il Napoli con la vittoria di Lecce ha avvicinato ulteriormente la matematica Scudetto e soprattutto voltato pagina dopo la batosta subita contro i rossoneri, anche se i tre punti sono arrivati con una prova non senza sofferenza. Problema di condizione, che starebbe calando secondo alcuni, mancanza di Osimhen o semplice retro-pensiero verso la Champions considerando il campionato praticamente già vinto? I primi 90' col Milan daranno sicuramente più elementi per capire il momento degli uomini di Spalletti. L'unica cosa certa, analizzando gli ultimi 4 incroci col Milan di Pioli, è che il Napoli ha sempre sofferto (anche dopo vittorie, come nella gara d'andata in campionato) il modo di giocare dei rossoneri, capaci di 'aspettare' l'avversario per far valere le loro doti di intensità, pressing, duelli e le transizioni con gli strappi di Leao. Il contrario in pratica di quanto avviene con le medio-piccole, vedi anche l'ultima gara con l'Empoli, che invece il Milan soffre molto ritrovandosi a dover palleggiare di più a difesa schierata. Spalletti dunque cambierà qualcosa? Difficile, ma potrebbe portare degli accorgimenti anche perché non avrà a disposizione Osimhen per costringere Pioli ad allenare la pressione ed abbassare la linea difensiva rispetto al Maradona. Un dettaglio non da poco.

Le ultime sul Milan

Non sembrano esserci dubbi per Pioli dopo la vittoria di Napoli ed il turnover azzardato contro l'Empoli: il tecnico ha scelto di riconfermare l'11 che ha battuto i partenopei con Kjaer favorito su Thiaw (anche se dovesse giocare Osimhen, che ha un passo diverso) e Tomori al centro della difesa, Calabria e Theo ai lati. In mediana Tonali e Krunic in modo da alzare Bennacer (per andare su Lobotka) con Diaz e Leao dietro Giroud. Difficile immaginarsi una sorpresa.

Le ultime sul Napoli

Alla fine Osimhen ha alzato bandiera bianca e non è partito con la squadra dopo l'ennesimo allenamento individuale: il nigeriano ora punterà la sfida di ritorno. Spalletti però ha ritrovato in gruppo Raspadori (da gestire però anche lui) che dovrebbe partire titolare per poi lasciare il posto ad un 9 d'emergenza (Elmas o Lozano le alternative). In mediana torna Zielinski con Lobotka e Anguissa ed in difesa l'unico ballottaggio: Olivera può spuntarla su Mario Rui per avere maggiore fisicità.