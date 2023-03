Può capitare, non dovrebbe capitare!

Una sconfitta che non cambia nulla ma deve far riflettere

Tanto tuonò che piovve. Arriva anche la seconda sconfitta stagionale. Capita, può capitare ma non cosi. Era da tempo che non si vedeva un Napoli bloccato. La Lazio gioca bene, stringe le maglie e tiene il centrocampo. Lozano e Kvara non riescono a spingere, Osimhen troppo solo. Lobo imbrigliato. La Lazio sfiora il vantaggio. Punizione con Vecino che di testa gira verso Meret. Di Lorenzo salva sulla linea con la palla destinata in rete. Il Napoli risponde con tiri da fuori.

Anguissa rischia di trovare il gol con un bel tiro dal limite, la palla esce di poco. Il Napoli non trova varchi e sbatte sul muro dei laziali che perde anche tempo per rompere il ritmo. Nella ripresa il Napoli parte benissimo ma non supera il bus di Sarri. La Lazio poi segna. Incredibile azione con il Napoli che prova ad uscire, ma su una palla vagante di Kvara arriva Vecino che dalla distanza supera tutti anche Meret. Pazzesco ma vero. Il Napoli prova a spingere ma la giocata giusta non arriva. La traversa ferma Osimhen ma poi anche la fortuna non ci assiste con Provedel che salva. I minuti passano veloci e anche il recupero non regala nulla. La vince Sarri ma soprattutto la perde il Napoli che ha giocato male, sottotono e con poche idee. Non cambia nulla, non deve cambiare nulla ma questa brutta battuta d’arresto deve farci pensare, almeno pensare. Ora voltiamo pagina e aspettiamo con ansia che arrivi sabato per giocare come sappiano contro l’Atalanta.