RILEGGI LIVE - Garcia in conferenza: "Partita perfetta? No, potevamo fare più gol! Bello avere ADL con noi. Su Elmas..."

Fonte: di Francesco Carbone

Al termine della gara contro il Verona, l'allenatore del Napoli Rudi Garcia risponderà ai giornalisti nella sala stampa dello stadio Bentegodi. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, troverete la diretta testuale della conferenza stampa.

17.42 - Inizia la conferenza stampa

Per un'ora la partita perfetta?

"Non c'è mai partita perfetta, abbiamo fatto la partita che volevamo fino al 60', non dimentico che avremmo dovuto fare più goal, anche se sarebbe stato possibile prenderne un altro senza Alex Meret".

Cajuste e Raspadori le intuizioni giuste? Elmas?

"Elmas è tornato dalla Nazionale con un fastidio, era troppo rischioso farlo entrare. Avremmo potuto fare uno o due gol in più, poi sul secondo tempo loro hanno tirato tanto sul 3-0. Ci sta forse pensare un po' di più alla Champions League di martedì, ci sta meno prendere un goal dove c'è stata mancanza di comunicazione".

Cosa bisogna fare per trovare continuità di prestazione e risultati?

"Recuperare i giocatori che tornano scarichi dalla Nazionale, bisogna vincere martedì poi potremmo pensare alla grande sfida contro il Milan in casa ma prima fare un risultato positivo a Berlino è importante".

Un commento sulla prova di Raspadori e Simeone?

"Era importante risparmiare Raspadori e dare minuti anche a Simeone, hanno fatto bene tutti e due, possono anche giocare insieme".



E' più comodo sulla panchina adesso, quanto ha influito avere il Presidente con la squadra?

"Panchina uguale a dieci giorni fa, il Presidente ha fatto tutti i ritiri con noi, è bello avere il Presidente vicino alla squadra perchè non è così in tutti i club".

17.49 - Finisce la conferenza stampa