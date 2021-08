Spalletti in conferenza: "L'attacco è il reparto da non toccare sul mercato! Il +5 sulla Juve? Non conta nulla"

Luciano Spalletti, dopo la vittoria del Napoli sul campo del Genoa, risponde alle domande dei cronisti in conferenza stampa.

Sulla gara del Genoa

"Il Genoa ha fatto una grande partita, ne parlavo prima con Criscito che era con me allo Zenit. Era contento della prova fatta dai suoi compagni, le gare di ieri hanno dimostrato che è sempre difficile portare a casa punti. In questo momento noi abbiamo qualcuno da recuperare, giocatori fuori che devono tornare".

Dov'è che questo Napoli non deve essere toccato?

"I calciatori offensivi sono quelli che fanno la differenza. Quando devi vincere le gare ci vogliono calciatori che inventano, che hanno la qualità nei piedi e la tecnica. Lì davanti insomma..."

Si immaginava di arrivare a Napoli-Juve con 5 punti in più sulla Juve?

"No. I cinque punti in più non hanno nessun valore adesso, siamo all'inizio e c'è tempo perchè succeda di tutto"