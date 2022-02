Spalletti in conferenza: "Mantenere la vetta? Ho fiducia, abbiamo qualità e giochiamo un gran calcio. Serve cazzimma"

TuttoNapoli.net

Fabian Ruiz nel recupero porta il Napoli in cima alla classifica insieme al Milan. Tra poco, nella pancia dell’Olimpico, l’allenatore Luciano Spalletti parlerà in conferenza stampa.

Avete ricominciato a giocare il vostro calcio in prossimità del gol di Insigne…

“Sì, analisi corretta. Eravamo entrati con le intenzioni giuste anche nel primo tempo per giocare la partita. Non funziona andare lì a fare i rinunciatari. Il problema è che abbiamo sbagliato troppe palle facili a inizio partita e la Lazio, che è cresciuta molto rispetto all’andata, se recupera palla verticalizza e può fare male”.

Le forze misteriose che aveva citato ieri sono venute fuori:

“Conosco bene i miei giocatori, devono essere lasciati tranquilli nel fare analisi profonde dentro se stessi. Tengono alla squadra e all’affetto dei tifosi. So che hanno un’anima forte, ci parlo spesso. Dentro la partita di questa sera, superiore rispetto a quella giocata a Cagliari, ci sono molte cose. La reazione all’eurogol di Pedro, che ti può togliere la forza, è da grande squadra. E dico che di risorse la mia squadra ne ha ancora altre: in alcuni momenti andiamo con un filo di gas. I valori e la forza del Napoli sono questi, possiamo fare grandi cose”.

Comincia un altro campionato? Cosa deve fare il Napoli per mantenere la vetta?

“Ho fiducia perché abbiamo qualità e giochiamo un grande calcio. Sopra è chiaro che dobbiamo metterci un po’ di cazzimma, come dice a Napoli. Questi giocatori hanno fatto tanta fatica per arrivare qui perché ci sono successe tante cose, come la Coppa d’Africa. Gestire questi momenti in un modo del genere è sinonimo di avere carattere. Adesso possiamo allenarci di più, possiamo recuperare anche dei giocatori fuori per infortunio”.