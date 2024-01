Superfurto! Falsata la gara da Rapuano ma l'Italia vuole questo

Una vergogna infinita che fa morire il calcio italiano

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Mi viene il vomito cantava Vasco Rossi, mi viene il vomito dopo l’ennesimo schifo visto questa sera. La partita è brutta. L’Inter fa gioco, il Napoli difende e cerca di ripartire. L’inter ci mette fisicità il Napoli invece non riesce ad imbastire azioni degne di nota con Kvara che sembra l’unico a dare fastidio ai nerazzurri. L’inter ci prova con Dimarcco con Thuram e Lautaro ma le loro conclusioni non trovano fortuna. L’Inter picchia e Rapuano permette tutto e ammonisce prima Rrahmani e solo dopo Calhanoglu.

Nel finale l’Inter sfiora il vantaggio con il Napoli che subisce veramente troppo. Il secondo tempo è la morte del calcio italiano per l’ennesima volta. Rapuano ammonisce due volte Simeone facendo scattare un rosso incredibile al Cholito mai espulso nella sua vita. Lascia fare tutto ai nero azzurri che sbattono sul muro del Napoli costretto egregiamente da Mazzarri. Gli azzurri hanno anche un occasione con Kvara ma Sommers fa una gran parata. Il tempo passa, l’inter è nervosa e non trova la giocata poi nei minuti Din recupero segna con Lautaro sull’ennesima palla messa al centro e non rinviata per centimetri. Finisce cosi in maniera indecorosa una partita brutta dove il Napoli pur non giocando non meritava assolutamente di perdere, ma il calcio italiano vuole questo…