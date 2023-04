Tre punti importantissimi ma si salva solo il risultato

Vittoria fondamentale per il campionato ma prestazione da rivedere

Si torna a vincere ma della gara con il Lecce salviamo solo il risultato. Un primo tempo non facile, un primo tempo dove gli azzurri, in bianco contro i salentini, sembrano nervosi. Non succede moltissimo e il Lecce riesce anche ad essere pericoloso. Il Napoli passa con il suo capitano al 18. Punizione in area palla che resta viva dopo un colpo di testa di Elmas, Kim crossa al bacio per Di Lorenzo che con un gran stacco di testa batte Falcone. Il Napoli sembra poter raddoppiare e Lozano ci prova in due occasioni. Il messicano trova prima il portiere leccese poi Baschirotto a dirgli di no. Nella ripresa il Napoli non parte bene e il Lecce trova il pari. Azione manovrata e palla che finisce sulla traversa la palla resta in area e la sfera arriva a Di Francesco che indovina il tiro.