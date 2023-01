Tutti volevano questo. Arriva il k.o. ma dove è il Napoli brillante di inizio torneo?

Brutta sconfitta con le scelte di Spalletti da rivedere

Una partita rude, maschia, non bellissima ma con un paio di occasioni per parte. L’Inter parte forte, molto forte il Napoli predilige il possesso palla ma resta sterile in fase di attacco. L’inter le occasioni le spreca soprattutto con i due laterali. Darmian a limite dell’area spara incredibilmente alto, Dimarco servito sul filo del fuorigioco trova un super Meret. Il Napoli picchiato duro dai nerazzurri ci prova con Zielinski ma il polacco sbaglia incredibilmente. Kvara è ingabbiato e prova ad innescare Osimhen ma una buona palla arriva da Di Lorenzo per Anguissa che la sfiora ma la palla esce. Il secondo tempo è lo specchio di un Napoli un po’ sulle gambe e con poche idee. Gli azzurri non riescono mai a fare il gioco che abbiamo visto nei mesi precedenti. Il gol dell’Inter è troppo facile. Tre tocchi con Dimarco e Dzeko che fanno quello che sanno meglio fare.

Cross e colpo di testa con Meret battuto. Il Napoli non reagisce, non ci riesce quasi mai. Spalletti cambia, ma non benissimo. Lozano non riesce a cambiare nulla e Raspadori prima parte da trequartista poi diventa esterno. Spalletti poi prova il tutto per tutto e fa entrare Simeone ma stravolge ancora l’assetto. L’occasione per pareggiare arriva con Raspadori. Il numero 81 tira forte ma Onana si salva. Sozza non vede l’ora di chiudere il match e nei soli 4 minuti di recupero non fa mai giocare. Ci sta di perdere, non ci sta di non giocare la partita più importante dopo la sosta.