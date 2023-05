UFFICIALE - Rrahmani ha rinnovato! L'annuncio del club con i dettagli del nuovo contratto: c'è un'opzione

Il Napoli e Amir Rrahmani ancora insieme, adesso è ufficiale. In giornata il club azzurro ha depositato in Lega il nuovo contratto

Il Napoli e Amir Rrahmani ancora insieme, adesso è ufficiale. In giornata il club azzurro ha depositato in Lega il nuovo contratto e ora è arrivato anche l'annuncio ufficiale con i dettagli del rinnovo: "La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Amir Rrahmani fino al 30 giugno 2027 con opzione di prolungamento da parte del Club fino al 30 giugno 2028".