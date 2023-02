Zitti tutti parla il Napoli

Azzurri stratosferici nel primo tempo, nella ripresa gestione e concretezza

Non ce n'è per nessuno, questo Napoli zittisce tutti. Un primo tempo stratosferico con il Napoli subito all’arrembaggio e il Sassuolo chiuso nella sua trequarti. Ad aprire il bunker ci deve pensare Kvara, una giocata pazzesca del georgiano. Da centrocampo in velocità fino al limite dell’area, palla tra le gambe di un difensore e poi in rete. Il vantaggio sveglia il Sassuolo che risponde subito. Laurienté trova la giocata giusta e prende il palo. Il Napoli riparte forte e Osimhen pareggi i legni con una giocata di prepotenza. Il raddoppio arriva poco dopo. Lancio lungo di Rrhmani dalla difesa e palla ad Osimhen che di forza supera i due difensori. Il nigeriano da posizione impossibile, un po’ alla Careca, batte Consigli sul suo palo.

Fantastico. Il Sassuolo non molla e nel finale trova anche il gol, bello, ma viziato dal fuorigioco di Defrel. Il Var analizza le posizioni e chiama Colombo al monitor. L’arbitro annulla. Nella ripresa il Napoli amministra, il Sassuolo ci prova in almeno un paio di occasioni ma è Osimhen che si divora il terzo gol. Palla filtrante e il nigeriano stavolta non riesce a fare lo scavetto per superare Consigli. Gli azzurri non mollano un centimetro ma il Sassuolo prova a reagire sbattendo sul muro di nome Kim e su un Lobotka che spadroneggia. All’80 ci prova Ceide: conclusione a giro del neoentrato neroverde: la sfera finisce di poco lontano dal palo. Il finale è accademia con Simeone che il gol lo fa come al solito peccato che Lozano era in fuorigioco. Ventesima vittoria, ventesima perla e la capolista se ne va…