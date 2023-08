Abbonamenti a ruba, Capuano: "Ora la pressione è alta e tornare indietro non si può"

Gli abbonamenti per la prossima stagione stanno andando a ruba. Sul tema si è soffermato anche Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24

Gli abbonamenti per la prossima stagione stanno andando a ruba. Sul tema si è soffermato anche Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24, tramite il suo account social: "Bruciati 24.000 abbonamenti in due giorni. L’anno dopo del Napoli sarà bellissimo ma impegnativo perché adesso l’asticella della pressione è alta e tornare indietro non si può".