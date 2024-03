Acerbi assolto, Varriale: "Pura ipocrisia. Qualcuno lo spieghi ad un uomo perbene come JJ"

Il giornalista Enrico Varriale ha commentato su X la decisione del Giudice Sportivo sull parole razziste di Francesco Acerbi ai danni di Juan Jesus

Il giornalista Enrico Varriale ha commentato su X la decisione del Giudice Sportivo sull parole razziste di Francesco Acerbi ai danni di Juan Jesus in Inter-Napoli: "Assolto #Acerbi. Nessuna giornata di squalifica. Ennesima pessima figura per il calcio italiano. Una pagina di pura ipocrisia che qualcuno dovrà spiegare a un uomo perbene come #JuanJesus e a chi ancora si ostina a credere che questo carrozzone abbia ancora dei valori".