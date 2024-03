Acerbi graziato, De Luca: “Potete dare del ne*ro ad un avversario, ma nell’orecchio!”

La sentenza sul caso Acerbi-Juan Jesus continua a far discutere. A riguardo Diego De Luca, giornalista, ha scritto un post su X

La sentenza sul caso Acerbi-Juan Jesus continua a far discutere. A riguardo Diego De Luca, giornalista, ha scritto un post su X: "Da oggi potete dare del “negro” in campo ad un vostro avversario: diteglielo, peró, nell’orecchio. Senza “ulteriore supporto probatorio e indiziario esterno, diretto e indiretto, anche di tipo testimoniale”, infatti, non arriveranno squalifiche. Razzisti, potete sussurrare".