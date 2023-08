Adani incredulo: "Gabri Veiga a 21 anni non va al Napoli per andare in Arabia?"

Lele Adani, su Instagram, commenta così l’affare Gabri Veiga e la scelta dello spagnolo di andare in Arabia

TuttoNapoli.net

Lele Adani, su Instagram, commenta così l’affare Gabri Veiga e la scelta dello spagnolo di andare in Arabia: “Fatemi capire, Gabri Veiga a 21 anni, uno dei talenti più ricercati in questo mercato non va al Napoli, la squadra campione d’Italia e che ha fatto il calcio tra i più belli d’Europa, perchè da classe 2002 va in Arabia? A 21 anni? In Arabia? A 21 anni? Non viene il Napoli e va in Arabia? Fino a questo punto non l’avrei detto…".