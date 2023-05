Adani risponde agli insulti degli juventini: "Pazienza se non la vediamo allo stesso modo..."

E' stato apostrofato come uomo di me**a e risponde così, con classe. Lele Adani, ieri allo Stadium per Juventus-Siviglia, replica agli insulti

E' stato apostrofato come uomo di me**a e risponde così, con classe. Lele Adani, ieri allo Stadium per Juventus-Siviglia, replica agli insulti dei tifosi bianconeri con un breve messaggio su Twitter: "Grande serata di calcio ieri allo Stadium, grazie per l’affetto e l’ospitalità a tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione dello spettacolo. E pazienza se non tutti la vediamo allo stesso modo. Il calcio e la comunicazione libera saranno sempre al centro di tutto".