Adani su Allegri-Teotino: "Succede quando l'amico in tv finge di non vedere..."

Ha fatto molto discutere l'ennesimo atteggiamento di Max Allegri, allenatore della Juve, poco rispettoso verso i giornalisti. Nella fattispecie contro Teotino a Sky dopo la gara pareggiata contro il Genoa.

Ha commentato l'episodio Daniele Adani, opinionista Rai, che spesso in passato quando lavorava a Sky aveva discussioni animate proprio con Allegri: "Un comunicatore si mette in mezzo tra i protagonisti e il pubblico, fa da tramite, cerca di prendere tutto quello che loro ci danno e offrirlo a chi ci ascolta. Questo è il nostro ruolo, una missione, che Teotino ha fatto benissimo.

I professionisti (il riferimento è ad Allegri, ndr) non capiscono che quando c'è l'amico dell'amico che ti concede lo scherzo anche se arrivi a 18, 17 e 16 punti dietro la prima e non approfondisce perché non ha rispetto per la gente ma solo di un rapporto di portare nel tempo, allora ti viene da sorridere e l'intervista la gestisci bene. Ma quando c'è la domanda sul perché di un rendimento sbagliato ci si arrabbia perché non si è abituati. L'amico invece ti sorride, non guarda il dato di fatto e ti agevola la situazione".