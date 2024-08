Foto ADL da Venezia: "Emozioni alla prima di Beetlejuice 2 di Tim Burton"

In attesa dei tweet sui nuovi acquisti, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha postato un'altra foto da Venezia: "Emozioni a Venezia alla prima di Beetlejuice 2 di Tim Burton. Interminabile standing ovation per il Leone d'Oro alla carriera per Sigourney Weaver".