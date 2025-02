Alvino: "Ancora un arbitraggio 'strano'. E non è la prima volta quest’anno..."

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato su X il pareggio del Napoli con la Roma, con gli azzurri raggiunti nel recupero: "Abbiamo perso una grande occasione? Si. Possiamo vincerle tutte? No. E allora si guarda avanti senza recriminare più di tanto. Stiamo facendo benissimo, ci sta che una tantum si commetta un errore e lo si paghi.

Inutile rispolverare vecchie questioni che servono solo a minare un ambiente già di per sé non amante del giusto equilibrio. Le sostituzioni, il mercato e tante varie amenità.Piuttosto anche stasera hai dovuto superare un arbitraggio “strano”, e non è la prima volta che accade quest’anno. Professori del piffero in servizio permanente effettivo avranno molto da dire fino a domenica. Anche questo fa parte del viaggio evidentemente, ma il viaggio resta esaltante e ce lo godiamo tappa per tappa! A dispetto del fuoco amico! Forza Napoli Sempre e nun c’accire nisciuno!".