Alvino assicura: “Il Napoli ha piena fiducia nella grande professionalità di Zielinski fino alla fine”

Piotr Zielinski lascerà Napoli a fine stagione. Il giornalista di Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino scrive così su X: “Piena fiducia nella grande professionalità di Zielinski da parte del Napoli che si dice certo che il polacco farà un gran finale di stagione in campionato per onorare al meglio la maglia azzurra come sempre ha fatto, che indosserà spesse volte anche da titolare (come domani ad esempio) fino al termine della sua avventura napoletana. Ci si aspetta altresì il massimo sostegno da parte di tutta la tifoseria nei confronti di un calciatore che ha scritto pagine indelebili della recente storia del club.”