Alvino attacca chi ha contestato i dati di ADL su Lindstrom: “Meschini! Il Napoli usa Wyscout e li segue dal vivo”

I dati riportati da Aurelio De Laurentiis sul ruolo e le posizioni in campo di Jesper Lindstrom hanno generato molte polemiche, a riguardo è intervenuto su X il giornalista Carlo Alvino: "Più piccola è la mente più grande è la presunzione. Affidarsi ad una lettura superficiale su un sito (Transfermarkt) per mettere in dubbio le qualità professionali di chi fa questo per mestiere è da meschini. È quanto accaduto per contestare i dati su Lindstrom illustrati da De Laurentiis.

Dati certi che non si prestano ad interpretazione perché venuti fuori da studi attenti fatti da piattaforme specializzate e da osservatori scrupolosi. Il Napoli da anni è abbonato a Wyscout (il più grande database del calcio) e da sempre ama far seguire da vicino i calciatori che poi acquista. Basterebbe informarsi invece di spargere veleno o peggio ancora usare questi mezzi per sponsorizzare DS amici e disoccupati".