Alvino: "Brindiamo ai ritorni del tifo e di Osimhen, garanzie di un finale entusiasmante"

"Solo chi non guarda lontano può dichiararsi preoccupato".

Dopo lo 0-0 al Maradona del Napoli, il giornalista Carlo Alvino scrive su Twitter: "Solo chi non guarda lontano può dichiararsi preoccupato. In questa lunga attesa dell’ aritmetica certezza bisogna solo aggiornare la data che non si allontana granché. Piuttosto brindiamo ai ritorni. Del tifo e di Osimhen. Garanzie di un finale di stagione entusiasmante".