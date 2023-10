Alvino: “Buona la prima del Napoli, ora ne mancano altre 5 per capire se il peggio è passato"

Il giornalista di Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino ha commentato la vittoria per 3-1 del Napoli sul campo dell’Hellas Verona

Il giornalista di Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino ha commentato la vittoria per 3-1 del Napoli sul campo dell’Hellas Verona: “Bisognava vincere e si è vinto ed anche in maniera convincente. Scelte azzeccate, qualità straordinaria della rosa e avversario tecnicamente inferiore, hanno contribuito alla vittoria. Visto che la continuità è mancata finora a questo Napoli una considerazione più oggettiva per capire se il peggio è passato la si può fare alla prossima sosta. Buona la prima, ora ne mancano altre cinque!”.