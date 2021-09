Alvino: “Conferme dall'Uefa che il problema quarantena è superato. Napoli informato”

Carlo Alvino, giornalista di Kiss Kiss Napoli, tramite un post su twitter ha aggiornato in merito alla questione legata all’impiego di Osimhen e Ospina, entrambi ritornati da Paesi che sono in zona rossa secondo le direttive del governo inglese in materia di Covid-19: “Autorevoli fonti vicine alla Uefa da Nyon mi confermano che il problema della quarantena è definitivamente superato. Anche il Napoli è stato informato. L’ufficialità è solo una formalità”.

Autorevoli fonti vicine alla @UEFAcom_it da Nyon mi confermano che il problema della quarantena è definitivamente superato. Anche il @sscnapoli è stato informato. L’ufficialità è solo una formalità. #ForzaNapoliSempre — Carlo Alvino (@Carloalvino) September 14, 2021