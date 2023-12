Alvino: "Ennesima vergogna di un VAR schizofrenico… stanno facendo di tutto per boicottarlo"

Continua a far discutere la rete annullata al Napoli nell'ottavo di Coppa Italia contro il Frosinone.

Continua a far discutere la rete annullata al Napoli nell'ottavo di Coppa Italia contro il Frosinone. Il giornalista Carlo Alvino scrive su Twitter: "Al Maradona stasera in scena l’ennesima vergogna di un VAR schizofrenico… stanno facendo di tutto per boicottarlo con queste decisioni cervellotiche!".