Alvino: "Ennesimo arbitraggio disastroso! Società e capitano in campo si facessero sentire"

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato su X la vittoria del Napoli contro il Monza, soffermandosi sull'ennesimo torto arbitrale subito dagli azzurri in stagione: "Il Napoli, proprio con la gara a due facce di oggi, resta quello che abbiamo conosciuto da inizio anno, un up e down continuo figlio principalmente di una scarsa tenuta mentale e di errori difensivi madornali. La vittoria è utile per continuare a dare un senso alle ultime sette partite ed è da dedicare a chi ha riempito il settore ospiti dello stadio di Monza. La società si facesse sentire per l’ennesimo arbitraggio disastroso ed in campo il capitano Di Lorenzo alzi la voce nei confronti ti di questi direttori di gara!".