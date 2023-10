Alvino: “Garcia paga per sé stesso, ha sbagliato modalità comunicative e scelte tecniche”

Carlo Alvino, giornalista di Kiss Kiss Napoli, si è così espresso su Twitter:

Carlo Alvino, giornalista di Kiss Kiss Napoli, si è così espresso su Twitter: “Non si tratta di colpe ma di responsabilità, chiunque nei ruoli tra società, allenatore e squadra ne ha. Garcia paga da solo? Purtroppo si. Paga per tutti? No paga per sé stesso. Si è posto male, sbagliando modalità comunicative in tutti i settori. Delle scelte tecniche credo che nemmeno se ne debba parlare perché è sotto gli occhi di tutti. Predica “Cazzimma" ma non ne concepisce il senso, altrimenti ne avrebbe avuta e l'avrebbe messa in pratica”.