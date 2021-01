Alvino: "Il Napoli non ruba l'occhio ma vince. 'Sacrificio' la parola d'ordine di stasera"

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato su Twitter ila vittoria degli azzurri contro il Parma, 2-0 al Maradona: "Il Napoli non ruba l'occhio agli esteti ma vince giocando con raziocinio e intelligenza. Squadra non brillantissima per i tanti (troppi impegni) ravvicinati. Gli infortuni pesano e il chiacchiericcio esterno, insistitente e fastidioso, giocoforza toglie energie fisiche e mentali. Per gli amanti dei moduli bene il 4-3-3. Petagna anche oggi si è fatto aprrezzare per il tanto impegno. Elmas è in fiducia e dimostra tutte le sue straordinarie capacità tecniche. Politano si fa trovare sempre pronto e testimonia l'esistenza di un vero gruppo. Periodo sfortunato per Insigne a caccia del 100esimo gol in maglia azzurra. "Sacrificio" la parola d'ordine di stasera. Tutti la conoscevano".