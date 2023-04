Alvino: "Kovacs e Marciniak: i campioni del Milan che hanno fatto la differenza"

"In gare così equilibrate sono i campioni a fare la differenza".

Tanto rammarico per l'eliminazione del Napoli in Champions, ma anche tanta rabbia dei tifosi partenopei per gli arbitraggi che hanno condizionato la doppia sfida col Milan. Il giornalista Carlo Alvino scrive su Twitter, postando il fermo immagine del fallo da rigore di Leao non concesso dall'arbitro polacco: "In gare così equilibrate sono i campioni a fare la differenza. Nella doppia sfida li ha avuti il Milan. Maignan Kovacs e Marciniak l’hanno fatta!".