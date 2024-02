Alvino: "La qualità emerge nelle difficoltà: il Napoli ha Kvara, Lindstrom e Ngonge e gli altri no!"

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato su X la vittoria in rimonta del Napoli contro il Verona.

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato su X la vittoria in rimonta del Napoli contro il Verona: "Napoli-Verona nella corsa al quarto posto c’è un Kvaratskhelia in più! Il Napoli ce l’ha e gli altri no! E ci sono anche Lindstrom e Ngonge. La qualità emerge soprattutto nelle difficoltà".