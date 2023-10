Alvino: "Meluso e Micheli mai messi in discussione da ADL, domani seguiranno il lavoro di Garcia"

"Al ritorno dei nazionali Aurelio De Laurentiis sarà di nuovo a Castel Volturno".

Il giornalista Carlo Alvino ha svelato su Twitter il programma del presidente De Laurentiis e del Napoli nei prossimi giorni: "Al ritorno dei nazionali Aurelio De Laurentiis sarà di nuovo a Castel Volturno. Dove, come sempre, godendo della sua massima fiducia e mai messi in discussione, Maurizio Micheli e Mauro Meluso già da domani, alla ripresa degli allenamenti, seguiranno con attenzione il lavoro di Garcia e dei ragazzi a disposizione del tecnico francese, a partire da Osimhen che si sottoporrà ad una serie di esami per valutare l’entità dell’infortunio rimediato".