Alvino: "Non sottovalutiamo la vittoria col Rijeka, la Real Sociedad vinse all'ultimo secondo..."

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato cosi la vittoria del Napoli sul campo del Rijeka attraverso Twitter: "Mamma mia che fatica! Ma non sottovalutiamo questa vittoria che nella ripresa il Napoli ha ampiamente legittimato. Basta ricordare che in Croazia la Real Sociedad ha vinto solo all'ultimo secondo. Il pessimo primo tempo deve far riflettere per come è stato interpretato mentalmente e tatticamente. Nella ripresa era impossibile fare peggio. Di buono c'è solo il risultato ed il facilmente immaginabile 'cazziatone' all'intervallo".