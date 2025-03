Alvino pazzo di Big Rom: "Ecco la Lukagioconda! Dove c’è il belga, c’è profumo di gol"

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato la vittoria del Napoli contro la Fiorentina, che riporta gli azzurri di Conte a ridosso della capolista Inter: "Ecco la Lukagioconda… l’ultimo dipinto di Leonardo Da Vinci. il Napoli gira quando gira lui… il gioco degli azzurri passa per Lukaku. Dove c’è il belga, c’è profumo di gol. O la mette dentro direttamente, lo ha fatto già 10 volte, o ci mette lo zampino. C’è poco da fare il centravanti belga sarà l’arma in più degli azzurri in queste ultime 10 partite. Condizione fisica e mentale sono al top, la cura Conte finalmente ha dato i suoi frutti. La vittoria di oggi porta in calce la sua autorevole firma.

Una vittoria sacrosanta, legittima, mai in discussione quella del Napoli, che ha dominato la Fiorentina ben oltre il 2-1 finale che può indurre in errore facendo pensare ad una “sofferenza” finale. L’inoperosità di Meret è la testimonianza di una “viola” battuta senza se e senza ma. Rispedita al mittente la pressione del dover vincere per forza e lanciati nuovi e rassicuranti segnali di compattezza, di tenuta mentale e di capacità di adattarsi agli avversari con più sistemi di gioco. Il viaggio resta ancora lungo ma è sempre più appassionante. Ogni incontro, ogni imprevisto, diventa un tassello che rende il viaggio un cammino emotivo che lascia tracce indelebili. Un viaggio “anema e core!"”.