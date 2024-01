Alvino: "Pechino bis. Non esistono discussioni di fronte a questo schifo!"

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato su X la Supercoppa italiana persa dal Napoli in finale contro l'Inter.

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato su X la Supercoppa italiana persa dal Napoli in finale contro l'Inter: "Pechino bis. Onore al Napoli campione d’Italia baluardo di onestà in un calcio nazionale che stasera esporta all’estero la sua faccia peggiore. La partita finisce al 44esimo del primo tempo, quando Cala, se fosse stato ammonito precedentemente, doveva essere espulso. Il resto non è mai accaduto! Non esistono discussioni tecniche o tattiche di fronte a questo schifo!".

