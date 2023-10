Alvino posta il video del gol irregolare del Milan: "Nauseato, varisti ed ex arbitri uccidono il calcio!"

GIOVANILI PRIMAVERA, BRUTTA SCONFITTA A CESENA: AZZURRINI IN DIFFICOLTÀ DOPO LA YOUTH LEAGUE Il Napoli è stato sconfitto dal Cesena per 4-1 nella quarta giornata di campionato di Primavera 2 - Girone B al Centro Sportivo "Rognoni" di Cesena. Il Napoli è stato sconfitto dal Cesena per 4-1 nella quarta giornata di campionato di Primavera 2 - Girone B al Centro Sportivo "Rognoni" di Cesena. LE ALTRE DI A MONZA-SALERNITANA, LE FORMAZIONI UFFICIALI: CANDREVA E CABRAL ALLE SPALLE DI DIA Una vittoria per poter dare continuità al successo ottenuto in casa del Sassuolo. Il Monza accoglie la Salernitana nel lunch match dell'ottava giornata con l'obiettivo di conquistare la seconda vittoria consecutiva: il Papu... Una vittoria per poter dare continuità al successo ottenuto in casa del Sassuolo. Il Monza accoglie la Salernitana nel lunch match dell'ottava giornata con l'obiettivo di conquistare la seconda vittoria consecutiva: il Papu...