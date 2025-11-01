Alvino: "Punto prezioso per l'emergenza infortuni e perché il Como non è lì per caso"

Il giornalista Carlo Alvino, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha commentato la partita dello Stadio Maradona tra Napoli e Como, terminata sul risultato di 0-0. Di seguito le sue dichiarazioni: "Bicchiere mezzo pieno stasera! Il punto è prezioso innanzitutto per il rigore parato da San Milinkovic-Savic.

E poi perché ottenuto in assoluta emergenza (soprattutto dopo gli infortuni di Gilmour e Spinazzola), contro una realtà del campionato che non è lì in classifica per caso e poi perché vale sempre il detto 'quando non puoi vincerla non la devi perdere'. Ottimo il finale in crescendo con il Como mai pericoloso nel secondo tempo e sulle gambe, segnale di una condizione fisica migliore per gli uomini di Conte. Il viaggio è lungo e sempre entusiasmante!".