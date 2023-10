Alvino: "Senza macchia né paura, il Napoli ha vinto lo Scudetto più onesto della storia!"

Carlo Alvino, dopo il gol irregolare convalidato al Milan contro il Genoa, scrive un post sui suoi profili social per celebrare l'ultimo Scudetto azzurro.

Carlo Alvino, dopo il gol irregolare convalidato al Milan contro il Genoa, scrive un post sui suoi profili social per celebrare l'ultimo Scudetto azzurro: "Più vedo certe cose e più me ne convinco... Cavalieri senza macchia e senza paura! Sempre più orgoglioso per lo scudetto più onesto della storia del calcio italiano!".