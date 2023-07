Alvino smentisce: "Falso parlare di Lozano emarginato, può già tornare col Girona"

Così scrive su Twitter il giornalista Carlo Alvino, che risponde alle voci che parlavano di un messicano ai margini

"Parlare di un Lozano emarginato non credo risponda a verità. Il messicano non ha giocato l’ultima amichevole perché durante il periodo di ripresa dall’infortunio ha avuto un ulteriore piccolo problema in via di risoluzione. Potrebbe essere in campo già dopodomani contro il Girona". Così scrive su Twitter il giornalista Carlo Alvino, che risponde alle voci che parlavano di un messicano ai margini e molto nervoso per la situazione creatasi per il suo rinnovo contrattuale.