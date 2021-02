Alvino sul vaffa di CR7: "C’è chi può e chi non può Insigne"

In Inter-Juventus di Coppa Italia, Cristiano Ronaldo, autore della doppietta che ha portato alla vittoria i bianconeri, è stato protagonista di un episodio con l'arbitro Calvarese. Il portoghese ha mandato platealmente a quel paese l'arbitrio che non ha preso nessun provvedimento. Il giornalista Carlo Alvino ha commentato l'accaduto su Twitter: "InterJuventus stesso stadio, stesso avversario, stesso regolamento ma maglia e arbitro diversi. C’è chi può Ronaldo e chi non può Insigne. Viva il calcio col verme!".

