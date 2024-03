Alvino sull'errore di Calvarese: "E' costato al Napoli 150 milioni di euro di danno!"

Il giornalista Carlo Alvino ha replicato su X alle dichiarazioni di ieri dell'ex arbitro Calvarese.

La recente inchiesta delle Le Iene ha alzato un polverone sul sempre discussso mondo arbitrale italiano. Il giornalista Carlo Alvino ha replicato su X alle dichiarazioni di ieri dell'ex arbitro Calvarese, che alla trasmissione di Italia1 ha ammesso il suo errore nel famoso Inter-Juventus. Quel match del 2021 si rivelò fatale per la partecipazione in Champions del Napoli, finito un punto dietro ai bianconeri: "Con questo 'errore' il Napoli ha perso una qualificazione in Champions e deve ancora lottare per andare al Mondiale per Club… 150 milioni di euro di danno".