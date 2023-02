Alvino sulla multa per i cori: "Che vergogna! Cara FIGC i soldi per gli ispettori puoi donarli"

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato su Twitter i 10mila euro di multa ai tifosi dello Spezia per i vergognosi cori di domenica.

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato su Twitter i 10mila euro di multa ai tifosi dello Spezia per i vergognosi cori di domenica: "Cara FIGC i soldi per gli Ispettori Federali li puoi devolvere in beneficenza. Avrebbe più senso! Che vergogna!".