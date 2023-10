Alvino svela: "Domani ADL sarà a Milano, ecco cosa chiederà alla Lega"

Il giornalista Carlo Alvino ha svelato su Twitter il programma del presidente del Napoli di domani.

Il giornalista Carlo Alvino ha svelato su Twitter il programma del presidente del Napoli di domani: "Inizia domani una settimana molto intensa per De Laurentiis. Il presidente del Napoli sarà a Milano all’assemblea di Lega dove in discussione ci sono i diritti televisivi con l’esito delle trattative private. Facile prevedere che sarà toccato anche l’argomento Supercoppa, dove il Napoli, alla luce dei recenti tragici avvenimenti, continua a chiedere che venga presa in considerazione la possibilità di giocarla in Italia, garantendo comunque la presenza ovemai dovesse disputarsi in Arabia Saudita".