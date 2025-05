America's Cup 2027 a Napoli, ADL: "Il Napoli sempre pronto per sinergie!"

"Una grande opportunità per Napoli. L’America's Cup potrà essere uno dei tanti motori per contribuire all'ulteriore crescita dell’immagine della città. Sarà importante che il progetto coinvolga tutte le realtà in grado di enfatizzare un evento che potrà essere memorabile. Il Calcio Napoli sarà sempre a disposizione per trovare quelle sinergie che contribuiscano alla riuscita dell’evento". Lo ha scritto sui social il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, commentando la notizia del giorno, ovvero l'assegnazione della Coppa America 2027 alla città di Napoli, prima volta assoluta in Italia.

"Sono orgogliosa di annunciare che l'America's Cup si disputerà, per la prima volta nella storia, in Italia. Sarà Napoli la città che ospiterà nel 2027 la trentottesima edizione del torneo velico più famoso e prestigioso al mondo, un evento globale che coinvolge milioni di appassionati e rappresenta una sintesi unica tra tradizione, innovazione tecnologica, eccellenza ingegneristica e spirito competitivo". Lo ha detto questa mattina la Premier Giorgia Meloni.